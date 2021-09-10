Число инфицированных коронавирусом в Челябинской области превысило 90 тысяч

Челябинск, Сентябрь 10 (Новый День, Ольга Арсентьева) –В Челябинской области за сутки выявлено 367 новых случаев коронавируса, среди них 1 школьник.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 21 зараженного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 90 тысяч 158 инфицированный. 4 тысячи 221 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 947).

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