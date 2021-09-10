В Челябинске объявили сбор средств от имени неудобного для властей депутата без ее ведома

Неизвестные объявили о сборе средств от имени депутата одного из районных советов Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение о сборе средств пострадавшим от пожаров жителям Челябинской области получили в четверг, 9 сентября, многие пользователи Whatsapp.

Обращение от имени депутата Центрального райсовета Елены Вахтиной, известной критикой местных властей, распространялось с номера +7 962 725-84-93, отмеченного как бизнес-аккауант.

«Я, Елена Вахтина, многие знают меня лично, либо через соцсети и публикации в СМИ по резонансным историям, но сейчас я обращаюсь к вам за помощью, – гласило сообщение. – Нами открыт сбор средств для помощи пострадавшим от пожаров жителям Челябинской области, которую мы намерены оказать погорельцам. Я и моя команда показали себя, что мы трудимся на благо горожан, призываем и вас поддержать вкладом на счет. Важна любая сумма».

Заканчивалось обращение реквизитами расчетного счета, действительно, принадлежащего Елене Вахтиной. Однако депутат заявила, что не имеет отношения к сообщению, заявив, что это – провокация. По словам политика, кто-то, видимо, решил добавить ей лишней работы по возврату средств или просто потрепать нервы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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