В Челябинске без объяснения причин отобрали у иностранки трех детей

В Челябинске у гражданки Казахстана без объяснения причин отобрали трех детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина трудоустроена, никаких претензий к российским властям не предъявляет, помощи не просит, о детях заботится – они выглядят здоровыми и счастливыми.

Однако органы опеки и попечительства Калининского района Челябинска с помощью работников отдела по делам несовершеннолетних детей у женщины отобрали и отправили . Прикрываясь защитой интересов несовершеннолетних, детей у матери отобрали в ГКБ №1 для «лечения».

«Сына и двух дочерей признали детьми, потерявшими кормильца. При живой матери! Несколько дней женщину не пускали к ее детям, а им не разрешали подойти даже к окну палаты, – рассказывает адвокат, известный челябинский правозащитник Владимир Казанцев. – Очень странное поведение как работников больницы, так и органов опеки, необъяснимое ничем

Ни одного решения Матери не показали – не барское это дело. Вручили только неподписанный перечень справок, которые ей необходимо собрать, чтобы ей разрешили дальнейшее воспитание своих же детей. Без учета того, что она гражданка Казахстана и для получения справок ей необходимо выехать за пределы России, что с учетом ковидных ограничений невозможно. Почему не дают возможности пройти соответствующее обследование в Челябинске, не объясняют».

Женщина вместе с адвокатом обратилась в прокуратуру Челябинской области и к Уполномоченному по правам ребенка, а так же в суд Калининского района Челябинска с иском о признании недействительными решения органов опеки и акта об отобрании детей, поскольку ни одного документа матери представлено не было, ни с одним из решений она не ознакомлена, в исковом заявлении указано требование о предоставлении органом опеки и попечительства всех принятых решений и материалов, на основании которых эти решения принимались. Также Женщина попросила суд запретить органам опеки и попечительства осуществлять действия по отобранию у нее детей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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