Апелляция отказала в регистрации кандидату от оппозиции в Златоусте

Суд отменил постановление, обязавшее ТИК зарегистрировать кандидата в депутаты по Златоустовскому одномандатному округу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения партии «Яблоко», второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил решение Челябинского областного суда о регистрации Валентины Комковой кандидатом от партии на выборах депутатов Госдумы по Златоустовскому округу №193.

Напомним, 13 августа избирком отказал в регистрации известной общественницы, сославшись на то, что она предоставила неполный пакет документов.

Комкова пыталась оспорить это решение в Златоустовском городском суде, но безуспешно. Тогда она обратилась в Челябинский областной суд. Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу политика, отменив решение нижестоящего суда и обязав зарегистрировать ее в качестве кандидата.

Однако 30 августа областной избирком направил жалобу на это постановление во второй апелляционный суд Санкт-Петербурга.

«Сегодня будет подана кассационной жалоба, до выборов ее обязаны будут рассмотреть, поэтому шанс восстановить нашего кандидата остается», – заявили в представители партии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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