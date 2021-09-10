На Южный Урал завезли две тонны фруктов с опасными вредителями

В Челябинской области выявили две партии фруктов с опасными вредителями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской области, 8 сентября при проведении карантинного фитосанитарного контроля гранатов, поступивших в Челябинскую область из Узбекистана, выявлен опасный карантинный вредитель – червец Комстока.

Червец Комстока является широким полифагом. Наиболее повреждаемые культуры: плодовые – груша, яблоня, гранат, персик, овощные – свекла, морковь, картофель; а также виноград.

Колонии червеца Комстока вызывают усыхание и отмирание побегов и точек роста, пожелтение и опадение листвы и плодов. При сильном заражении кормового растения колониями червеца наблюдается одеревенение, уменьшение веса плодов, ухудшение их вкусовых качеств. На сладких выделениях самок поселяется сажистый грибок.

Распространяется вредитель через посадочный материал, горшечные культуры, рассаду, срезанные части растений, плоды кормовых культур вредного организма.

Червец Комстока внесен в список карантинных объектов на территории России. Управление запретило ввоз 260 килограммов продукции, собственнику выдано предписание на ее уничтожение.

Кроме того, 9 сентября на территорию Челябинской области из Республики Узбекистан ввезли 1,6 тонны свежих персиков, пораженных восточной плодожоркой. «Наличие и жизнеспособность карантинного вредителя подтверждено заключением фитосанитарной экспертизы, проведенной Челябинской испытательной лабораторией подведомственного Службе ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. – Собственнику выдано предписание о принятии мер в рамках действующего законодательства. Он принял решение о проведении обеззараживания подкарантинной продукции методом фумигации».

Как уточнили в Россельхознадзоре, гусеницы восточной плодожорки повреждают плоды и отчасти побеги яблони, абрикоса, персика, черешни, сливы домашней, миндаля, сливы японской, сливы китайской, груши, айвы, мушмулы, боярышника, кизильника.

Восточная плодожорка внесена в список карантинных видов насекомых, ограниченно распространенных на территории Российской Федерации. Для предотвращения ввоза вредителя в зону, свободную от восточной плодожорки, введены карантинные ограничения. Запрещается ввоз в Россию плодов, саженцев, черенков, заселенных восточной плодожоркой. В случае обнаружения вредителя продукция подвергается обеззараживанию.

Несмотря на то, что урожаю восточная плодожорка способна нанести большой ущерб, на здоровье человека она никак не влияет и опасности не представляет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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