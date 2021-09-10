Челябинские анархисты получили реальные сроки по делу о баннере на заборе ФСБ

В Челябинске двоих анархистов приговорили к реальным срокам по делу о баннере на заборе УФСБ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 9 сентября, Центральный районный суд Челябинска приговорил Дмитрия Цибуковского к двум с половиной годам, а его супругу Анастасию Сафонову – к двум годам колонии. Их взяли под стражу в зале суда. Об этом сообщил руководитель общественной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвокатов челябинских анархистов Андрея и Ольгу Лепехиных.

«Их признали виновными в хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды. Цибуковского и Сафонову обвиняли в том, что в 2018 году они вывесили растяжку на заборе областного управления ФСБ в поддержку фигурантов «пензенского дела». Дело дважды прекращали за отсутствием состава преступления, но затем вновь возобновляли», – рассказал правозащитник.

По версии полиции, они «вызывающе грубо, дерзко и цинично» совершили хулиганство с применением оружия, которым посчитали брошенный на снег файер. Кроме того, Цибуковского и Сафонову обвиняли в вандализме из-за рисунков против пенсионной реформы на трансформаторной будке и бытовке. По этой статье суд освободил их от наказания в связи с истечением срока давности.

Первоначально активисты на время следствия находились в СИЗО. В конце июля прошлого года адвокатам удалось добиться их перевода под домашний арест. В ноябре 2020-го Цибуковскому и Сафоновой изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Защита супругов намерена обжаловать приговор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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