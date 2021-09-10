Подросток изнасиловал двух младших школьников и может избежать ответственности

На Южном Урале 15-летний подросток изнасиловал двух младших школьников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первое преступление было совершено в прошлом году: тогда жертвой стал 9-летний мальчик. Родственники насильника каким-то образом убедили родителей пострадавшего не обращаться в полицию.

В минувшем месяце был изнасилован теще один мальчик, третий сумел убежать.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет). Однако начальник может избежать уголовной ответственности. Дело в том, что парень умственно отсталый. Сейчас проводятся экспертизы, и если выясниться, что психологический возраст подростка меньше 14 лет, уголовное дело придется прекратить, так как обвиняемый еще не достиг возраста ответственности.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 10.09.21

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