В Магнитогорске в жилом доме взорвался газ, есть жертвы

В Магнитогорске в жилом доме взорвался газ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня вечером в двухэтажном здании на улице Вайнера.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, днем один из жильцов дома снял со своего автомобиля газовое оборудование для прохождения технического осмотра автомобиля и принес в свою комнату (26-летнирй мужчина живет в коммуналке). В какой-то момент его сосед по квартире решил закурить. Из-за зажженной сигареты в соседней комнате газо-воздушная смесь воспламенилась, что спровоцировало хлопок. В результате пожара погибла 59-летняя женщина.

Мужчина, принесший в дом газовое оборудование, задержан. Возбуждено уголовное дело.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 10.09.21

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