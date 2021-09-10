Власти Южного Урала возьмут кредитов объемом в треть годового бюджета

Правительство Челябинской области намерено взять в кредит почти 77 миллиардов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, правительственная комиссия по региональному развитию под руководством вице-премьера российского кабинета министров Марата Хуснуллина одобрила заявку Челябинской области на получение инфраструктурных бюджетных кредитов в объеме 76,6 миллиарда рублей. Всю эту сумму областное правительство направит на проведение транспортной реформы в Челябинске.

Ранее сразу несколько источников сообщили об увеличении затрат на строительство в областном центре метротрама почти вдвое.

Напомним, о строительстве метротрама в Челябинске заговорили в начале нынешнего года, когда президент Владимир Путин заявил о возможности решить вопрос с челябинским метро. Примерная стоимость реализации масштабного проекта метротрамвая с интеграцией в действующую трамвайную сеть сначала была оценена в 40 миллиардом рублей.

В мае, к моменту презентации проекта, сумма выросла до 46 миллиардов. Средства должны были пойти на ввод в строй к 2024 году двух подземных линий (от пересечения улицы Каслинской с Комсомольским проспектом до железнодорожного вокзала и от Комсомольской площади до центра города), интегрированных в действующую трамвайную сеть.

В результате планировалось создать 3 маршрута метротрама: с Северо-Запада в Ленинский район с новым разворотным кольцом на пересечении улиц Дзержинского и Лизы Чайкиной; с ЧМЗ от нового разворотного кольца на пересечении шоссе Металлургов и улицы Сталеваров до Ленинского района с подъездом к ТРК «Алмаз»; от проходной ЧТЗ до конечной «Медгородок». В отличие от обычных трамваев они будут развивать вдвое большую скорость – до 35 километров в час.

К этому же времени власти намеревались приобрести 32 новых двух-трехсекционных трамвая для метротрама и отремонтировать 65% действующей трамвайной сети.

Однако, в заявке на инфраструктурные кредиты, направленной федеральному правительству речь шла уже о финансировании в 72,9 миллиарда рублей.

Согласно цифрам, озвученным теперь пресс-службой губернатора, только на сам метротрам областные чиновники намерены потратить 46,7 миллиарда рублей (включая строительно-монтажные, проектно-изыскательские работы). В эту сумму не входит приобретение трехвагонных метротрамваев (на это дополнительно планируется направить 3,3 миллиарда рублей из того же источника).

Отдельно указаны также 22,4 миллиарда рублей, предназначенные для комплексного обновления трамвайных линий Челябинска и реконструкции трамвайных путей, реконструкции трамвайных депо, реконструкции тяговых подстанций, установки новых трамвайных платформ, полного обновления трамвайного парка с приобретением полностью нового подвижного состава. «Предусмотрено также строительство новых трамвайных линий в развивающиеся районы города», – отмечают представители областного правительства.

Наконец, 4,2 миллиарда рублей власти Южного Урала намерены направить на проект комплексного обновления троллейбусного парка, включая строительство нового троллейбусного депо.

Таким образом, общая сумма инфраструктурных кредитов составит 76,6 миллиарда рублей (это больше трети бюджета Челябинской области на 2021 год). Их региона сможет получить на 15 лет под 3% годовых

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.09.21

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