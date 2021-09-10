Пенсионерку в тяжелом состоянии выставили из ковидной больницы – пусть умирает дома

В Аше 66-летнюю пенсионерку в тяжелом состоянии выписали из ковидной больницы – через несколько дней женщина умерла. Об этом рассказала ее дочь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина страдала сахарным диабетом, болезнь вызвала осложнения в виде трофических язв на голенях. Чтобы подлечиться, пенсионерка 26 июля легла в терапевтическое отделение районной больницы Аши.

По словам родственников, при поступлении в больницу тест на ковид дал отрицательный результат. А 14 августа у нее случился непонятный приступ, и женщину перевели в реанимацию. Через некоторое время у пенсионерки поднялась температура, начался кашель, компьютерная томография показала 8% поражения легких.

Через 4 дня женщину перевели в инфекционное отделение, вторая томография показала уже 60% поражения, тест на ковид дал положительный результат.

«Они не хотели за ней ухаживать, потому что говорили, что она тяжелая, – цитирует 74.ru дочь умершей. – 27 августа мне позвонила заведующая, требуя, чтобы я отвезла маму на КТ, но я отказалась заходить в красную зону. Тогда они решили сделать ей переносной рентген. Вы только представьте: моя мама с ковидом лежит, а они при ней говорят, что не хотят ее везти на КТ, потому что она тяжелая. Она как кусок говна у них там лежала. Все памперсы, которые я ей приносила, так и остались целыми: они ей даже их не меняли. Когда я забрала ее домой, у нее на теле были пролежни, прямо гной. Им, видите ли, было тяжело ее поднимать. Но она обычная женщина, весила около 100 килограммов, не 300 же!

28 августа в два часа дня мне звонят из отделения и говорят, что маму выписали и мне нужно ее срочно забрать, – вспоминает события того дня Наталья. – Я сказала, что работаю до шести, к тому же мне надо найти людей, которые не побоятся зайти в футболках в красную зону. В 17:30 мне звонит мама, плачет, говорит, что медсестра на нее давит, просит освободить место. В 18:10 я с мужем и его друзьями приехала за мамой, мы вызвали реанимобиль и увезли ее домой. При выписке мне не дали никаких лекарств, сказали: «Пейте «АЦЦ»». Вместе с дочерью мы ухаживали за мамой, как могли, в итоге она умерла – просто задохнулась. При этом в морге нам поставили причину смерти «крайняя степень ожирения» и ни слова про ковид. Заведующая сказала, что легкие чистые и КТ лжет».

В районной больницы Аши не отрицают, что у женщины был ковид. Но растаивают: у нее были тяжелые сопутствующие заболевания. И уверяют, что пенсионерка постоянно просилась домой.

«28 августа пришел отрицательный ПЦР-тест, родственники пациентки забрали ее из отделения», – утверждает главврач Ольга Курчатова, обещая провести служебную проверку.

Аша, Павел Зварзин

Аша. Другие новости 10.09.21

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