Праздник в Челябинске начался сходом трамвая с рельсов. Третьим с начала месяца

Движение трамваев на северо-запад Челябинска закрыли из-за схода вагона.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в начале одиннадцатого часа на пересечении проспекта Победы и улицы Каслинской. Об этом сообщили в интернет-сообществе «Челябинский транспорт».
Трамвай при повороте с улицы Каслинской в сторону улицы Кирова сошел с рельсов.
Отметим, что это уже третий случай схода вагона с рельсов с начала сентября. При этом все они произошли на относительно небольшом участке проспекта Победы. Так, 1 сентября новый трамвай сошел с рельсов на пересечении проспекта Победы и Свердловского проспекта. 7 сентября аналогичное ДТП произошло на перекрестке проспекта Победы и улицы Кирова.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 11.09.21
День города в Челябинске: что, где, когда. / Пенсионерку в тяжелом состоянии выставили из ковидной больницы – пусть умирает дома. / Власти Южного Урала возьмут кредитов объемом в треть годового бюджета. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube