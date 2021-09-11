Праздник в Челябинске начался сходом трамвая с рельсов. Третьим с начала месяца

Движение трамваев на северо-запад Челябинска закрыли из-за схода вагона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в начале одиннадцатого часа на пересечении проспекта Победы и улицы Каслинской. Об этом сообщили в интернет-сообществе «Челябинский транспорт».

Трамвай при повороте с улицы Каслинской в сторону улицы Кирова сошел с рельсов.

Отметим, что это уже третий случай схода вагона с рельсов с начала сентября. При этом все они произошли на относительно небольшом участке проспекта Победы. Так, 1 сентября новый трамвай сошел с рельсов на пересечении проспекта Победы и Свердловского проспекта. 7 сентября аналогичное ДТП произошло на перекрестке проспекта Победы и улицы Кирова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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