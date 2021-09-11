Еще десять школьников заразились COVID-19 на Южном Урале

В Челябинской области зафиксировали 366 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 11 сентября подтверждено 90 тысяч 524 случая заболевания COVID-19 (+ 366 новых подтверждения ко вчерашнему дню, из них 10 школьников).

За прошедшие сутки выписаны 273 человека. ️Больных COVID-19 – 8 тысяч 568 южноуральцев.

Умерли 21 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 4 тысячи 242 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 969).

Челябинск, Виктор Елисеев

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