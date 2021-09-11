В южноуральской деревне отчим задушил восьмимесячного ребенка

В Челябинской области задержан местный житель подозреваемый в убийстве 8-месячной девочки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла в пятницу, 10 сентября, в Уйском районе.

Днем в одном из частных домов было обнаружено тело 8-месячной девочки с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в преступлении полицейские задержали 30-летнего сожителя матери ребенка. Женщины в это время в доме не было.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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