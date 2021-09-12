Почти три тысячи южноуральцев скончались от COVID-19

В Челябинской области зафиксировали 365 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 12 сентября подтверждено 90 тысяч 889 случаев заболевания COVID-19 (+ 365 новых подтверждения ко вчерашнему дню, из них 5 школьников).

За прошедшие сутки выписаны 272 человека. ️Больных COVID-19 – 8 тысяч 639 южноуральцев.

Умерли 22 человека, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 4 тысячи 264 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 991).

Челябинск, Виктор Елисеев

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