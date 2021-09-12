«Хотим дышать!»: в Челябинске открылась экологическая выставка (ФОТО)

В Челябинске открылась экологическая выставка «Хотим дышать!», приуроченная ко Дню города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главная цель экспозиция – привлечь внимание к проблемам миллионного города, задыхающегося во всех смыслах.

Но основной темой, конечно, стала экология: город буквально окружен промышленными предприятиями со всеми вытекающими последствиями.

Организаторы подняли темы состояния атмосферного воздуха, окружающих город природных территорий и воды. Единственный питьевой источник огромного города находится под угрозой: уже сейчас его состояние такого, что в нем массово гибнет рыба:

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Так выглядит водоем, из которого пьют жители Челябинска и окрестных поселений

В экспозиции представлено много фотофактов, экономических расчетов, статистически данных и рисунков горожан, запечатлевших окружающие город леса.

Челябинцы опасаются, что скоро все это останется лишь на бумаге.

Познакомится с экспозицией и обсудить проблемы Челябинска и возможные пути их решения можно в выставочном павильоне (улица Кирова – 110). Выставка «Хотим дышать!» будет работать неделю, вход бесплатный.

Челябинск, Светлана Намская, фото Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 12.09.21

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