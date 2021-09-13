В центре Челябинска ограничат движение на важном перекрестке

В Челябинске в районе кольца у ДС «Юность» ограничат движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, движение транспорта на пересечении улицы Труда и Свердловского проспекта ограничат.

«В связи с выполнением работ по ремонту трамвайного переезда с 22 часов 13 сентября до 22 часов 15 сентября будет ограничено движение автомобильного транспорта в районе трамвайного кольца», – уточнили в администрации города.

На первом этапе производства работ проезжую часть по Свердловскому проспекту при движении в сторону улицы Братьев Кашириных сузят до 2-х полос. Движение трамваев будет осуществляться в обычном режиме.

Работы будут проходить в ночное время.

Челябинск, Виктор Елисеев

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