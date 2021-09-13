Уральские металлурги представят свою продукцию строителям Ближнего Востока

ММК представляет свою продукцию на одном из крупнейших выставочных форумов Ближнего Востока.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», вчера в Дубае (ОАЭ) открылась международная выставка строительных технологий, оборудования, материалов «The Big 5 Show», участие в которой принимает ММК.

The Big 5 – это одно из крупнейших мероприятий в строительной отрасли на Ближнем Востоке. Выставка будет проходить с 12 по 16 сентября. В последние годы Магнитка – регулярный участник форума, что объясняется значимостью ближневосточного рынка в структуре экспортных поставок комбината. В 2020 году отгрузка металлопродукции ПАО «ММК» в страны Ближнего Востока составила 535 тысяч тонн – почти треть экспорта комбината в дальнее зарубежье.

На стенде ПАО «ММК» посетители смогут ознакомиться с технологическими возможностями и характеристиками продукции одной из крупнейших металлургических компаний России. Основной акцент экспозиции сделан на продукции для строительной отрасли – горячекатаном и холоднокатаном рулонном прокате, сортовом прокате, металлопродукции с покрытиями. Будет также представлена и линейка высокопрочных и износостойких сталей, производимых и реализуемых ММК под брендом MAGSTRONG.

Выставка «The Big 5 Show» проводится с 1982 года ежегодно при поддержке Торгово-промышленной палаты города Дубай, ряда отраслевых СМИ, крупнейших компаний и строительных ассоциаций. Здесь представлены национальные экспозиции крупнейших государств-экспортеров Востока и Запада, а также стенды наиболее значимых региональных фирм-застройщиков, подрядчиков, импортеров и распространителей.

Почти 40 лет выставка The Big 5 служит деловой, информационной и коммуникационной платформой для строительной индустрии, воротами на строительный рынок Ближнего Востока и Северной Африки. В прошлом году из-за пандемии коронавируса выставка не проводилась. В предыдущем мероприятии в 2019 году приняли участие более 2 тысяч 500 экспонентов из 66 стран мира, выставку посетили свыше 68 тысяч местных и международных специалистов по строительству из 134 стран.

В этом году организаторы, несмотря на антиковидные ограничения, также ожидают более 1 тысячи 200 участников из 50 стран, которые представят свои экспозиции в 20 павильонах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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