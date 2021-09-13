В Челябинске начали подключать отопление, но не всем

В Челябинске начали подключать к теплу социальные организации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока тепло подается по заявке. Уже подключено 13 детских садов. Когда отопительный сезон начнется в жилом секторе, не уточняется.

На сегодняшний день потребители подготовили 720 пакетов документов, по ним выдано 514 паспортов готовности, остальные находятся на утверждении. Паспорта готовности, полученные теплоснабжающими организациями, в ближайшие 3 дня будут только направлены в Ростехнадзор для утверждения, сообщил вице-мэр Александр Астахов Астахов.

Напомним, отопительный сезон, согласно регламенту, начинается, когда среднесуточная температура наружного воздуха несколько дней не превышает +8 градусов.

На Южном Урале на минувшей неделе было прохладно, и отопительный сезон начался в северной части области: в Верхнем Уфалее, Каслях и Карабаше, а также в Копейске и Катав-Ивановске. Однако уже сегодня резко потеплеет: в области до +20, в Челябинске – до +20. Последующие два дня будут еще теплее: в областном центре – до +21. А потом резко похолодает, и к концу недели дневные температуры в Челябинске снизятся до +8.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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