В Челябинской области левых активистов задержали перед встречей с кандидатом в Госдуму

Активистов «Левого фронта» обвинили в нарушении порядка организации митинга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активистов «Левого фронта» в Магнитогорске Олега Ковалева, Светлану Сац и ее супруга задержали утром 12 сентября. Об этом представители движения сообщили в социальных сетях.

«По приглашению магнитогорского отделения ЛФ активисты из Челябинска, Чебаркуля, Миасса приехали на встречу с кандидатом от КПРФ по Магнитогорскому округу Элмаром Рустамовым. Незадолго до начала встречи организаторы были задержаны полицией. Репрессии не испугали, и у Первой палатки собрались люди, которые выступают за смену экономического, политического и социального курса страны. Собравшиеся высказали свое возмущение принудительной вакцинацией, ростом цен, положением с экологией в области, ущемлением гражданских прав», – пишут администраторы группы.

Поводом к задержанию стал репост в соцсетях объявления о встрече с кандидатом. Магнитогорцев обвиняют в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. На них составили административные протоколы. Суд должен рассмотреть их 27 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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