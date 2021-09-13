В Челябинской области откроют три новых субсидируемых авианаправления

Челябинская область расширяет географию полетов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, три новых дополнительных авианаправления вошли в перечень субсидируемых: Челябинск – Астрахань, Челябинск – Пермь и Магнитогорск – Минеральные воды. Соответствующий приказ подписал руководитель Росавиации 10 сентября 2021 года. Перелеты будут выполняться авиакомпанией «Red Wings».

Напомним, что 16 авиамаршрутов, субсидируемых из федерального бюджета и бюджетов регионов, ранее были утверждены на 2021 год.

13 выполняются из аэропорта «Челябинск»: в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Краснодар, Красноярск, Омск, Казань, Волгоград, Махачкала, Геленджик, Мурманск, Норильск, Сургут, Ханты-Мансийск.

3 выполняются из аэропорта «Магнитогорск»: в Сочи, Новосибирск, Екатеринбург.

Челябинск, Виктор Елисеев

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