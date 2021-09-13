Число умерших от коронавируса в Челябинской области превысило 3 тысячи

В Челябинской области за сутки выявлено 364 новых случая коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 22 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 91 тысяча 253 инфицированных. 4 тысячи 286 из них умерли, непосредственно от инфекции – 3 тысячи 12. Летальность инфекции на сегодняшний день составляет 3,3%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 13.09.21

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