В Аше водитель получил три года колонии за гибель семьи с ребенком

В Аше осужден водитель, по чьей вине погибла семья с ребенком.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ашинский городской суд признал 57-летнего жителя Челябинска виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

В суде установлено, что 31 января 2020 года мужчина ехал в Ашинском районе на автомобиле КИА SORENTO. По автодороге М-5 он направлялся к Уфе со скоростью около 90 километров в час.

Во время обгона попутки он, не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу движения, где врезался лоб в лоб с автомобилем ВАЗ 21074.

В результате ДТП 28-летний водитель ВАЗ 21074 от полученных травм скончался на месте происшествия, его пассажиры – 33-летняя женщина скончалась при доставлении в медицинское учреждение, 8-летняя девочка скончалась в больнице спустя 5 дней.

Суд приговорил виновника аварии к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с подсудимого морального и материального вреда в сумме свыше 1,5 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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