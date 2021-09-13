Челябинские полицейские, оказавшиеся под угрозой выселения, снова обратились к Путину

Участковые челябинской полиции просят президента и главу МВД проверить очереди на жилье для силовиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники челябинской полиции, внезапно поставленные перед угрозой выселения из служебных квартир, записали второе видеообращение, адресованное президенту Владимиру Путину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Напомним, квартиры были получены в 2008 году по договорам служебного найма в доме, построенном для сотрудников управления внутренних дел. Тогдашний губернатор Петр Сумин заявлял, что здание возведено в рамках региональной программы на деньги областного и федерального бюджетов. Согласно закону, через 10 лет новоселы получали право служебное жилье приватизировать. Чем и воспользовались многие обитатели дома.

Однако в 2011 году жилые помещения каким-то образом сменили статус и стали считаться служебным жильем для сотрудников муниципальных учреждений. И на этом основании живущим в них полицейским оформить служебные квартиры в собственность не разрешили, а теперь и вовсе выгоняют на улицу, так как участковые муниципальными служащими не являются.

Добиться справедливости своими силами у участковых не получилось, и они записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию, а также инициировать проверку по поводу того, каким образом предоставленные им служебные квартиры через три года после заселения вдруг сменили статус.

6 августа обращение растиражировали СМИ, и уже утром 7 сентября в УВД города было собрано срочное совещание, на которое собрали участковых со всего города, но активистов инициативной группы сначала не хотели пускать (потом все-таки пропустили). Правда, в мэрии совещание проигнорировали. Впрочем, в присутствии чиновников особой необходимости: руководство УМВД города и регионального полицейского главка заявили, что администрация права.

В итоге полицейским осталось лишь надеяться на получение жилья как нуждающимся в улучшении жилищных условий. Однако, как оказалось, и с этим все обстоит непросто. Это и побудило силовиков вновь обратиться к руководству страны.

«Нашу очередь вставших на учет как нуждающихся в улучшении жилищных условий УМВД Челябинска ведет отдельно, – говорят они в видеообращении. – Эта очередь не являлась и не является прозрачной, мы не можем контролировать передвижение очередности и изменения в указанной очереди, нас то соединяют с общей очередью ГУ МВД России по Челябинской области, то снова разделяют. В жилищном отделе УМВД Челябинска на наши просьбы о предоставлении списка очередников, вставших на учет до 1 марта 2005 года, отказываются предоставлять список, ссылаясь на запрет предоставления персональных данных. Указанные списки были вывешены на стену в кабинете жилищного отдела. Но при попытке нашим бывшим участковым уполномоченным сфотографировать эти списки, его вытолкали из кабинета. Списки очередников дали сфотографировать на расстоянии 10 метров, чтобы никто не увидел фамилии».

При этом авторы обращения заявляют, что, если их, вставших на очередь как нуждающиеся до 2005 года (многие из них уже вышли на пенсию) до сих пор жильем не обеспечили, другие сотрудники квартиры уже получили. Хотя и встали на учет намного позже.

«Хотим отметить, что в нашу очередь необоснованно включают новых сотрудников. Просим организовать и провести комплексную проверку деятельности тылового управления и жилищного отдела как ГУ МВД России по Челябинской области, так и УМВД Челябинска по застройке домов для сотрудников милиции, а также по законности и обоснованности предоставления квартир в этих домах сотрудникам», – обращаются полицейские к руководству страны.

В ГУ МВД по Челябинской области выступление подчиненных прокомментировали следующим образом:

«По обращению в средства массовой информации инициативной группы участковых уполномоченных полиции УМВД России по Челябинску и ветеранов службы, состоящих в списках сотрудников и пенсионеров, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проведено совещание, на котором обсуждены вопросы очередности получения квартир, разъяснена информация о социальном жилом помещении, права использования муниципального фонда.

Кроме того, приказом начальника ГУ МВД России по Челябинской области создана комиссия из числа должностных лиц регионального полицейского главка, представителей Общественного совета и совета ветеранов при ГУ МВД, которой поручено изучить очередность предоставления жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий сотрудникам органов внутренних дел Челябинской области, финансирования строительства и права владения собственностью.

В целях объективности, проверка организована и аппаратом уполномоченного по правам человека в регионе.

Вместе с тем, комиссии также предстоит дать оценку достоверности сведений, изложенных в видеообращениях».

Челябинск, Виктор Елисеев

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