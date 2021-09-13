На Южном Урале первые в новом учебном году классы закрыли из-за ковида

На самоизоляцию ушли два класса в школах Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Роспотребнадзор выдал первые в наступившем учебном году предписания по изоляции класса или группы в образовательном учреждении в связи со случаями коронавируса.

По данным пресс-службы министерства образования Челябинской области два класса в школах Сосновского района и Трехгорного переведены на режим изоляции по причине контакта с больным COVID-19. Аналогичные предписания получили 15 групп в детских садах региона.

Кроме того, на карантин по ОРВИ закрыты 14 классов в 9 школах области. В дошкольных учреждениях ограничения в связи с ОРВИ на данный момент не вводились.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.09.21

Конкурс на «троллейбусную» концессию в Челябинске не состоялся. / Челябинские полицейские, оказавшиеся под угрозой выселения, снова обратились к Путину. / «Мы удивим Илона Маска»: в Челябинской области прошли Дни науки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»