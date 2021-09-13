На Южном Урале первые в новом учебном году классы закрыли из-за ковида

На самоизоляцию ушли два класса в школах Челябинской области.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Роспотребнадзор выдал первые в наступившем учебном году предписания по изоляции класса или группы в образовательном учреждении в связи со случаями коронавируса.
По данным пресс-службы министерства образования Челябинской области два класса в школах Сосновского района и Трехгорного переведены на режим изоляции по причине контакта с больным COVID-19. Аналогичные предписания получили 15 групп в детских садах региона.
Кроме того, на карантин по ОРВИ закрыты 14 классов в 9 школах области. В дошкольных учреждениях ограничения в связи с ОРВИ на данный момент не вводились.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 13.09.21
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