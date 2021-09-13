В Челябинской области госканал оплатит обучение сотрудника в частном вузе

Принадлежащий правительству Южного Урала холдинг заплатит частному вузу за обучение сотрудника менеджменту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», АО «Областное телевидение» (объединяет принадлежащие правительству Челябинской области СМИ) заключил контракт на оказание образовательной услуги с Южно-Уральским технологическим университетом.

Частный вуз обязуется обучить по специальности «менеджмент» одного из сотрудников холдинга. Программа высшего образования, как следует из материалов закупки, произведенной у единственного поставщика, рассчитана на 4,5 года. Курс, который будет проходить в очно-заочной форме, оценен в 176 тысяч рублей (44 тысячи рублей за один учебный год).

Южно-Уральский технологический университет был учрежден в 1996 году. Вуз принадлежит Борису Ровному и ректору учебного заведения Анатолию Молодчику.

Челябинск, Виктор Елисеев

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