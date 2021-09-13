Челябинка, попавшая под колеса маршрутки, умерла от травм

Маршрутный ПАЗ сбил челябинку на пешеходном переходе.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, авария произошла утром в минувшую пятницу.

В 8:40 женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному у дома №8 по улице Машиностроителей. Несмотря на то, что челябинка шла на зеленый свет, 54-летний водитель ПАЗа, следовавшего по маршруту №66, сбил ее при повороте направо.

Горожанку доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм.

Челябинск, Виктор Елисеев

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