14 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

14.09.2021, вторник

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Южный Урал. Археологические открытия 2021 года» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

13:30 Челябинск – Экскурсия представителей СМИ в Челябинской областной клинической специализированной психоневрологической больнице №1, на базе которой реализованы технологии программы «Эффективный регион» госкорпорации «Росатом» (ул. Кузнецова, 2А, первый корпус)

14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Восстановление лесов в Челябинской области» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

14:30 Челябинск – Встреча министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игоря Фетисова со студентами и преподавателями РАНХиГС (ул. Комарова, 41, актовый зал)

18:00 Челябинск – Прогулка «Улица Садовая»: рассказ об истории улицы Красной. Встреча возле водонапорной башни (между зданиями по улице Воровского, 11 и Воровского, 13)

Челябинск. Другие новости 13.09.21

Город, которого не было: каким мог стать Челябинск, если бы не… (ФОТО). / НМУ вернулись на Южный Урал. / Челябинка, попавшая под колеса маршрутки, умерла от травм. Читать дальше

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