День в Челябинске начался с происшествий с трамваями

Вторник, 14 сентября, в Челябинске начался с неприятностей в сфере общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около полвины седьмого остановилось движение трамваев с ЧМЗ в центр: в районе ветлечебницы трамвай №16 сошел с рельсов – у вагона на прямом участке пути снесло заднюю колесную пару. Это уже четвертый сход с начала сентября. Движение восстановили через час.

Еще через 2 часа – примерно в половину десятого встало движение с улицы Каслинской в сторону центра: дорогу не поделили трамвай и КАМАЗ. Подробности пока не сообщаются.

Челябинск, Павел Зварзин

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