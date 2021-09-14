Самую высокую зарплату в Челябинской области обещают чиновникам

Самую высокую зарплату на Южном Урале предлагают госслужащим, а самую низкую – педагогам и ученым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала более 20 тысяч вакансий, открытых в Челябинской области в августе 2021 года, и выяснила, кому в регионе предлагают самую высокую и самую низкую заработную плату.

Оказывается, наиболее высокая средняя предлагаемая зарплата наблюдается в профессиональных сферах «Госслужба, НКО» и «Высший менеджмент» – в среднем по 52,2 тысячи рублей. Кроме того, в топ-5 самых «дорогих» сфер деятельности вошли «Добыча сырья» – 51,4 тысячи рублей, «Строительство, недвижимость» – 50 тысяч рублей и «Автомобильный бизнес» – 49 тысяч рублей.

Антитоп по уровню зарплатного предложения в Челябинской области возглавила сфера «Наука, образование» – в среднем это 33,2 тысячи рублей. Немногим больше предлагают представителям сфер «Бухгалтерия» (35,7 тысячи рублей) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (36 тысячи рублей).

В целом средняя предлагаемая зарплата в регионе составляет 41,7 тысячи рублей, в Челябинске – 43,5 тысячи рублей. Для сравнения: по России – 49,3 тысячи рублей.

Интересно, что данные рекрутов зачастую существенно отличаются от официальной статистики. Например, по утверждению контрольно-счетной палаты Челябинской области, одними из самых оплачиваемых в регионе являются именно ученые: на 1 июня нынешнего года среднемесячная начисленная заработная плата в сфере «профессиональная, научная и техническая деятельность» составляла 72,7 тысячи рублей. А вот добыча сырья (в случае с КСП – добыча полезных ископаемых) показатели примерно равны – 51,4 тысячи рублей согласно вакансиям и 52 тысячи рублей согласно официальной статистике.

Челябинск, Виктор Елисеев

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