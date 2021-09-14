Эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции остается неблагополучной

Эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в области сохраняется неблагополучной – об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, на сегодняшний день показатель заболеваемости составляет 2 тысячи 758 на каждые 100 тысяч населения.

В основном, болеют взрослые – 92,1% в общей массе выявленных случаев. Отмечен рост заболеваемости в возрастных группах: 50-64 лет – на 5,4%, старше 65 лет – 14,3%, дети до 1 года – на 2,8%.

Всего с начала пандемии, по данным регионального минздрава, в Челябинской области выявлено 91 тысяча 617 инфицированных. 4 тысячи 307 из них умерли (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 33).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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