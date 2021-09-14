В Челябинске изменят правила формирования очередей для поступления в детский сад

Власти Челябинска заявили об изменении правил формирования очередей на получении путевки в дошкольные учреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, вступают в силу изменения по порядку распределения детей в дошкольные образовательные учреждения. С целью выполнения требований к порядку формирования и ведения региональных информационных систем запланировано обновление информационной системы электронной очереди в детские сады.

Основные изменения коснутся детей льготных категорий граждан. В каждой из льготных категорий (внеочередное, первоочередное право, ДОО по закреплению территории) будет действовать преимущественное право по объединению семьи, когда брат или сестра уже посещают желаемую образовательную организацию.

Также при распределении в детский сад детей, ожидающих перевода из одного учреждения в другое будут учитываться льготы и преимущественные права аналогичные для заявлений очередников, получающих место впервые (внеочередное, первоочередное право, ДОО по закреплению территории, преимущественное право по объединению семьи).

В связи с функциональными изменениями в информационной системе родителям детей, ожидающих перевод и имеющих льготные основания для получения места в детский сад, необходимо предоставить документы, подтверждающие льготу и/или преимущественное право (согласно приложению), в комитет по делам образования города Челябинска (в понедельник с 14:00 до 17:30, в четверг с 09:00 до 12:00 (по предварительной записи), либо в муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций города Челябинска» и его структурные подразделения (с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).

Следующее текущее комплектование детских садов города Челябинска планируется провести с 27 сентября 2021 года.

Документы можно подать лично в ходе приема специалистов, либо в электронном виде, направив копии подтверждающих документов на электронные адреса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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