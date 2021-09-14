Пожилой южноуралец устроил пальбу в поликлинике

В Златоусте полиция задержала пенсионера, устроившего стрельбу в лечебном учреждении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 13 сентября в поликлинике больницы, подведомственной РЖД, в Златоусте.

В помещение зашел 81-летний мужчина и выстрелил два раза из стартового пистолета. После этого он заперся в помещении регистратуры, где на тот момент уже не было сотрудников.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию о ЧП подтвердили. По данным силовиков, пенсионера после инцидента доставили в отдел полиции. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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