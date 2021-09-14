Уральские металлурги вышли на новый уровень эволюции

На ММК запустили бизнес-систему «Эволюция».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК вошла в промышленную эксплуатацию бизнес-система «ММК-Эволюция» (БС «Эволюция») – единая система регистрации, мониторинга и управления предложениями, идеями и проектами.

Внедрение БС «Эволюция» стало очередным шагом в развитии стратегических инициатив компании, направленных на повышение операционной и функциональной эффективности, создание культуры вовлеченности и инноваций, внедрение системы управления эффективностью. Еще в 2017 году в рамках приоритетного направления по развитию технического творчества, рационализаторства и изобретательства в ПАО «ММК» было внедрено специально разработанное мобильное приложение «Эволюция», призванное облегчить подачу идей по улучшению тех или иных процессов.

На тот момент это был первый подобный проект, реализованный металлургическим предприятием в России. Позднее «Эволюция» была интегрирована с блоком сопровождения идей сервиса «Платформа энергоменеджмента», что позволило как повысить долю внедряемых идей, так и сократить сроки внедрения рацпредложения, тем самым ускорив получение результатов от рационализаторской деятельности.

Тем не менее, прежняя система имела определенные недостатки. Отсутствовала упрощенная система для сопровождения предложений «ОТ регистрации и ДО реализации». Кроме того, требовался выборочный ручной расчет планового и фактического эффекта от внедрения предложений на различных этапах проработки и постинвестиционного анализа. Оценка фактического эффекта и контроль текущего состояния проектов проводилась в упрощенном формате.

Бизнес-система «ММК-Эволюция» является более комплексным и эффективным решением, созданным для анализа и выбора приоритетных предложений, внедрения инноваций, оценки целесообразности инвестиций и управления портфелями проектов в масштабах ПАО «ММК».

В бизнес-системе «Эволюция» реализован единый подход к расчету экономической эффективности и визуализации результатов, достигнутых в рамках реализации того или иного проекта. Обеспечено планирование и управление ходом реализации проектов (Project management). Таким образом, бизнес-система охватывает весь процесс внедрения инноваций – от сбора и предварительной проработки идей до формирования портфеля предложений, а также последующего планирования и управления в процессе внедрения проектов.

Разработка БС «Эволюция» заняла 15 месяцев. В основу архитектуры системы заложены два облачных модуля:

ORACLE INNOVATION, для расчета эффекта от инициатив, формирования портфелей и постинвестиционного анализа инициатив;

ORACLE PROJECT, в рамках которого ведется графикование и управление проектом.

Одной из составляющих БС «Эволюция» является корпоративная информационная система на базе Oracle R12. Из корпоративной информационной системы (КИС) в облачное хранилище данных передаются фактические производственно-экономические показатели и затраты по проектам для автоматизации расчета экономического эффекта и постинвестиционного анализа, а также ключевая нормативно-справочная информация, которая необходима для обеспечения единообразия терминов и расчетов.

Сопровождение процесса подачи идей персоналом группы ПАО ММК происходит с использованием существующих систем сбора и предварительной проработки с которыми произведена интеграция БС «Эволюция» для исключения дублирования идей/предложений/проектов. Для внесения отдельных программ и мероприятий, сформированных по заданию руководства ПАО «ММК», предусмотрена возможность прямого внесения в БС «Эволюция».

В рамках подготовки к вводу бизнес-системы в промышленную эксплуатацию было проведено начальное обучение более 180 пользователей, число которых планируется довести до 400. Разработаны девять ролевых моделей, определяющих уровень доступа и объем информации, которую пользователь может видеть и редактировать. На корпоративном портале выложены руководство пользователя, а также 14 видеоуроков по проведенной части обучения.

На текущий момент в систему загружены свыше 8 500 предложений с базовой информацией, выполнены детальные расчеты для предложений, входящих в портфель «MВП VII очередь» (Малобюджетные Высокоэффективные Проекты). Плановый эффект от проработанных в системе предложений составляет 6,17 млрд рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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