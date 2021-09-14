Не прошло и суток: на экотропе в Златоусте пытались уничтожить новенькую иллюминацию

На горе под Златоустом неизвестные украли только что установленный светильник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на экологической тропе на гору Косотур в Златоусте.

Иллюминацию установили на экологической тропе 10 сентября в рамках празднования Дня города. Однако уже на следующий день сотрудники муниципальной милиции обнаружили, что подсветка уничтожена: неизвестные вандалы стащили светильник.

«Зафиксирована попытка акта вандализма, хищения светильника. В настоящий момент ситуация исправлена, но надеемся, что жители будут беречь созданные объекты, украшающие город», – цитирует «Златоустовское телевидение» заместителя главного инженера по эксплуатации линий наружного освещения МУП «Автохозяйство» Дмитрия Шипицына.

Представители городских властей обратились к жителям и гостям Златоуста, призвав беречь благоустройство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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