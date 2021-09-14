В Челябинске иностранец расправился с работницей интим-салона

В эротическом салоне мигрант убил челябинку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла днем в одной из квартир дома по улице Чайковского, 15, где располагался дешевый салон эротического массажа для мужчин.

Как считают следователи, в квартиру пришел молодой человек. Ему открыла 34-летняя массажистка. Как пишет «Знак», мужчина ушел очень быстро, женщину нашли задушенной.

Лицо подозреваемого попало на видеокамеры, которыми был оснащен салон. Им оказался 23-летний гражданин Таджикистана. Полиция уже задержала подозреваемого. Возбуждено уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.09.21

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