В Златоусте на скользкой трассе столкнулись два десятка авто. Горожане винят дорожников

В южноуральском городе произошло массовое ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 14 сентября, в Златоусте на перегоне Машзавод – Гагарина. Об этом сообщили в социальных сетях в сообществе «ЧП Златоуст».

«По предварительной информации, массовое ДТП случилось из-за дорожных работ, – пишут администраторы группы. – Согласно поступившим сведениям автомобилистов, причиной массовых столкновений стал разлитый дорожными рабочими гудрон, по которому автомобили скользили, словно по маслу. По имеющимся данным, в ДТП попали 5 «Газелей» и 14 легковых машин».

В настоящее время движение через перегон в сторону проспекта Гагарина закрыто.

Челябинск, Виктор Елисеев

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