Глава Южного Урала забыл о медведе, которому обещал помочь

Саткинский медведь не дождался обещанной губернатором Челябинской области заботы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», медведь Малыш, что обитает в клетке кафе «Берлога» на федеральной трассе М-5 между Бакалом и Саткой, несмотря на обещания губернатора Челябинской области, оказался позабыт. Об этом рассказали активисты общественной организации «Гражданский патруль».

Напомним, громкая история животного привлекла всеобщее внимание в прошлом году. Малыш, уже 14 год обитающий в клетке придорожного кафе, стал частой звездой телеэкранов и других медиа. Когда на него обратили внимание общественники, неухоженный зверь жил в грязной клетке, развлекая редких посетителей заведения, на тот момент закрытого из-за ковида.

На каких основаниях бывший владелец кафе держал дикое животное и имел ли соответствующее разрешение, осталось неизвестным: бывший хозяин медведя умер. Новым владельцам кафе зверь оказался не нужен, но пока зверь не пристроен, они продолжают кормить Малыша и ухаживать за ним по мере возможности.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в прошлом году выразил озабоченность и даже пообещал, что медведь не останется без его личного присмотра. Однако спустя несколько дней косолапого забыли. О том, что сейчас происходит в кафе «Берлога» общественникам стало известно после видео, присланного очевидицей.

По словам женщины, за медведем ухаживает всего одна женщина, а обещанной заботы от властей Малыш так и не увидел. Учитывая, что медведю скоро впадать в спячку, его судьба очень волнует общественников. Активисты не уверены, что Малыш спокойно перенесет зиму.

Общественники подготовили обращение в прокуратуру Челябинской области с просьбой изъять медведя и передать его в более комфортные условия, например, в один из зоопарков Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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