15 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

15.09.2021, среда

10:00 Челябинск – Выставка строительно-дорожной и специализированной техники «СтройДорЭкспо 2021» и совещание по вопросу развития российского производства и рынка специализированной техники с участием заместителя министра промышленности и торговли России Александра Морозова (аэродром «Челябинск»)

11:20 Челябинск – Встреча победителя Паралимпийских игр, пловца Дмитрия Черняева и бронзовой медалистки в легкой атлетике Анны Сапожниковой (аэродром «Челябинск»)

13:15 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в церемонии закладки камня под строительство «РМК – Арена» и осмотре новых экологичных автобусов, которые поступили в Челябинск в рамках программы «Чистый воздух»

17:00 Челябинск – Церемония открытия Суперкубка-2021 фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» (Трансляция в группе «МЕТРОШКА» ВКонтакте)

Челябинск. Другие новости 14.09.21

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