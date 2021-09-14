У челябинки в маршрутке начались роды

У беременной челябинки роды начались прямо в автобусе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, доставлять женщину в медучреждение пришлось инспекторам ГИБДД.

«К сотрудникам Госавтоинспекции, которые работали по надзору за дорожным движением на улице Худякова областного центра, подъехал автобус, водитель которого сообщил, что одной из пассажирок стало плохо, – рассказали в региональном полицейском главке. – Полицейские проследовали в салон транспортного средства и увидели там беременную женщину, которая держалась за живот. Было очевидно, что ей нужна срочная медицинская помощь».

Инспекторы на руках перенесли женщину в служебный автомобиль и доставили ее в областной перинатальный центр, с которым успели связаться во время следования. На пороге учреждения женщину уже встречали медики, которые оказали помощь и приняли роды.

Мальчик и его мама уже выписаны из больницы, они находятся дома в хорошем самочувствии и настроении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.09.21

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