В центре Челябинска снова изменят схему движения транспорта

Схема движения у челябинского дворца спорта «Юность» изменится.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением второго этапа работ по ремонту трамвайного переезда с 22 часов 15 сентября до 6 часов 18 сентября изменится движение по полосам на Свердловском проспекте при пересечении с улицей Труда.

Трамваи работают в обычном режиме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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