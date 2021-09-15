В Челябинске погибла 13-летняя школьница

В Челябинске погибла 13-летняя девочка: тело ребенка нашли накануне вечером у одной из многоэтажек на Университетской набережной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», школьница жила в этом 24-этажном доме с бабушкой и дедушкой (у ее матери другая семья). Известно, что девочка поссорилась со своим другом.

Расследованием смерти школьницы занимается Следственный комитет.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 15.09.21

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