В Челябинской области от коронавируса умерли 22 человека

В Челябинской области за сутки выявлено 365 новых случаев коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 22 зараженных.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 91 тысяча 982 инфицированных. 4 тысячи 329 из них умерли (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 55).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 15.09.21
В Челябинске погибла 13-летняя школьница. / В центре Челябинска снова изменят схему движения транспорта. / «В мундире не выступать, к депутатам не обращаться!» Полицейским запретили жаловаться. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube