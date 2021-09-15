В Челябинске контейнерная площадка утонула в кучах мусора

Жители Челябинска оказались один на один с мусорной проблемой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двор дома №134А по улице Братьев Кашириных столкнулся с серьезной проблемой. Об этом жители дома рассказали в сообществе «Текслер, помоги».

«В течение двух недель вывозят мусор 1 раз в неделю, в остальное время в баках скапливается мусор, который разносит ветром по всему двору, запахи стоят соответствующие, и недалек тот день, когда по этой свалке забегают полчища крыс, – сообщили горожане. – На просьбу разобраться в ситуации от оператора вывоза мусора поступило письмо, что не вывозят мусор из-за плохого подъездного пути к мусорным бакам, и наша администрация и управляющая компания не решают вопрос с ямами на дорогах во дворах. Мне все равно, кто занимается всеми этими вопросами с подъездными путями, вывозом мусора, просто хочу жить в чистой среде, тем более я плачу и за вывоз мусора, и за обслуживание территории нашего двора».

Представители регоператора подтвердили, что осложнение ситуации связано с проблемным состоянием подъездных путей. «Контейнерную площадку по адресу ул. Братьев Кашириных, 134А в Челябинске невозможно обслужить из-за критического состояния подъездных путей. На участке дороги, который примыкает к месту накопления отходов, после ремонта коммунальных сетей образовался провал грунта. Работы производились МУП «ЧКТС». В настоящий момент аварийный участок засыпан щебнем, но это не решает проблему доступа мусоровоза к бакам. Из-за отсутствия твердого (бетонного или асфальтового) покрытия техника может увязнуть в земле и будет выведена из строя, что чревато срывом в вывозе отходов с других контейнерных площадок города», – заявили в ЦКС.

В ближайшее время регоператор планирует направить к проблемной площадке технику с грейферным захватом, мусор будет убран с помощью манипулятора. «Но это может быть только временным решением вопроса. Полностью проблему удастся решить только после капитального ремонта подъездных путей», – подчеркивают представители регионального оператора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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