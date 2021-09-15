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Среда, 15 сентября 2021, 11:55 мск

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Двое южноуральцев, до смерти забившие незнакомца, предстанут перед судом

Двое южноуральцев предстанут перед судом за жестокое убийство незнакомца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих 20-летних жителей Брединского района, обвиняемых в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия в апреле 2021 года молодые люди, будучи в сильном подпитии, ночью у подъезда дома по улице Аральская подошли к ранее незнакомому 40-летнему мужчине и начали избивать его. В ходе избиения они забрали у него имущество на общую сумму 12,3 тысячи рублей, после чего продолжили наносить удары. В общей сложности они нанесли незнакомцу не менее 43 ударов по голове и телу.

Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от полученной травмы головы.

Обоим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один их них ранее привлекался к уголовной ответственности и совершил преступление в период условного осуждения.

Прокуратурой района в интересах потерпевших – родителей погибшего предъявлен иск о взыскании морального и материального вреда, причиненного преступлением.

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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