Детский лагерь заплатил 10-летнему челябинцу 150 тысяч за падение с кровати

Детский лагерь выплатил челябинцу компенсацию морального вреда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Металлургического района Челябинска обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда в связи с получением ребенком травмы в детском оздоровительном комплексе «Уральская березка».

Установлено, что в июле 2018 года ночью 10-летний мальчик упал со второго яруса кровати, так как у нее не было ограничительных дужек. В результате падения он получил травму головы, квалифицированную как тяжкий вред здоровью.

Требования прокурора районным судом признаны обоснованными, в пользу ребенка взыскано 150 тысяч рублей в счет возмещения причиненного морального вреда.

Решение оставлено без изменения апелляционной инстанцией областного суда, исполнено ответчиком в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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