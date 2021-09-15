В Челябинске школьники «поставили на ушли» оперативные службы

В Челябинске школьники «заминировали» магазин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне на северо-западе: около 11 часов утра оперативному дежурному полиции поступило сообщение о взрывном устройстве в супермаркете (ул. Косарева 50-б).

Выехавшие на место оперативные службы ничего подобного в помещении не обнаружили. Тем временем, полиция установила личность сообщившего: и оказался ученик одной из расположенных неподалеку школ. Парень рассказал, что таким образом они с друзьями решили пошутить и позвонили в полицию с его телефона.

В итоге шутникам вместе с родителями пришлось объясняться в полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ («Ложное сообщение о теракте»).

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 15.09.21

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