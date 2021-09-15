Россия привыкает к готовой еде

В России продолжает расти спрос на доставку готовой еды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спрос на доставку готовой еды в первом полугодии вырос на 15% год к году. Об этом сообщает telegram-канал «Свободная касса» со ссылкой на данные CloudPayments.

При этом средний чек увеличился на 11% – до 1,2 тысячи рублей. «Даже с учетом инфляции очевидно, что не произошло традиционного снижения чека при росте числа заказов. Частично это объясняется тем, что покупатели стали предпочитать кулинарию фастфуду», – констатируют авторы канала.

Рынок рос в течение всего лета: в июне его оборот увеличился на 16,8%, в июле – на 5%, а в августе – еще на 3%. Средняя стоимость заказа за этот период повысилась с 1 тысячи 109 рублей до 1 тысячи 288 рублей. Лишь в сентябре оборот стал снижаться: за первые десять дней месяца падение составило 8%. При этом средний чек снизился незначительно: потребительские привычки остались.

Очевидно, к росту онлайн-заказов еды привели пандемийные ограничения. Но интересно то, что после подобного «бума» не произошло резкого снижения спроса, только небольшая коррекция, отмечает «Свободная касса». Сервисы доставки и рестораны совершенствуют логистику, ассортимент и пользовательский опыт, поэтому почти не теряют покупателей, резюмируют эксперты.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.09.21

В Челябинске школьники «поставили на ушли» оперативные службы. / ЦИК России: на выборах досрочно проголосовали 140 тысяч избирателей. / Детский лагерь заплатил 10-летнему челябинцу 150 тысяч за падение с кровати. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»