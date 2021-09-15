Южноуралец может получить срок за любовь к 14-летней

В Троицке возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины, вступившем в половую связь с 14-летней девочкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в интимную связь молодые люди вступили еще в прошлом году, встречались регулярно, пока девочка не забеременела. Родители отвели ее в женскую консультацию, медики сообщили в полицию.

Несмотря на то, что все происходило по взаимному согласию и молодые люди собираются пожениться, будущий отец рискует на несколько лет отправиться в места не столь отдаленные, так как в полиции расценили , что его действия подпадают под статью по статье 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Троицк, Павел Зварзин

Троицк. Другие новости 15.09.21

Россия привыкает к готовой еде. / В Челябинске школьники «поставили на ушли» оперативные службы. / ЦИК России: на выборах досрочно проголосовали 140 тысяч избирателей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»