В Челябинске неизвестный напал на агитаторов кандидата в райсовет с ножом

Неизвестный с ножом отобрал у агитаторов кандидата в Калининский райсовет Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 15 сентября, у дома №57Б по улице Ворошилова. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Синий «Солярис» подъехал к волонтерам. Из «Соляриса» вышел человек с ножом, под угрозой поножовщины отобрал весь агитационный печатный материал», – рассказывают горожане.

Напомним, довыборы в Калининский районный совет Челябинска с самого начала сопровождаются многочисленными скандалами. Так, на этапе регистрации районная ТИК отказала в статусе сразу 11 претендентам. Четверо из них (все – представители партии «Справедливая Россия») оспорили это решение в суде, и судьи встали на их сторону, обязав зарегистрировать их кандидатуры.

Сегодняшний инцидент произошел как раз с агитаторами одного из них.

По словам челябинцев, сейчас на месте работают сотрудники полиции.

В пресс-службах городской полиции и ГУ МВД по Челябинской области пообещали прокомментировать эту информацию позднее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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