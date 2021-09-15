В Челябинской области возбудили уголовное дело после срыва работ по вводу котельной

В Челябинской области возбуждено уголовное дело после сообщений об угрозе срыва отопительного сезона в одном из муниципалитетов.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в сентябре текущего года региональные СМИ опубликовали информацию о том, что в городе Юрюзань подрядной организацией ООО «Кама-Стройсервис» (Ижевск) в установленный срок – до начала отопительного сезона, не завершены работы по муниципальному контракту по строительству котельной и прокладке инженерных сетей.

Эта ситуация поставила под угрозу начало подачи отопления и соблюдение температурного режима в холодное время года в детском дошкольном учреждении и многоэтажных домах жилого сектора, отмечают в силовом ведомстве.

По данному факту проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

«В ходе расследования уголовного дела устанавливаются виновные должностные лица организации, в служебные обязанности которых входит обеспечение своевременного проведения работ по строительству и запуску котельной с инженерными коммуникациями и принимаются необходимые меры по восстановлению нарушенных прав граждан по обеспечению теплоснабжения», – уточнили в следственном управлении.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Напомним, информация о срыве сроков сдачи новой котельной в Юрюзани появилась на прошлой неделе. Тогда в администрации Катав-Ивановского района рассказали, что объект должны были сдать еще в августе этого года. Но работы все еще продолжаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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